Tyle zarabiają i posiadają komornicy sądowi z województwa podkarpackiego. Sprawdziliśmy oświadczenia 79 komorników [LISTA]

Komornicy sądowi od niedawna muszą składać coroczne oświadczenia majątkowe. Są one oficjalne i na Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza je Sąd Apelacyjny w danym województwie, u nas w Rzeszowie. Jawne są wszystkie dane z oświadczenia, z wyjątkiem adresów domów, mieszkań czy działek. Niektórzy podają nr rejestracyjne samochodów, ale one również są zastrzeżone.

Komornik podlega pod prezesa danego sądu, nie jest jednak pracownikiem tej instytucji. Prowadzi odrębną działalność gospodarczą i własną kancelarię, w innym budynku niż sąd. Komornicy nie mają pensji czy jednakowych dochodów każdego miesiąca. Ich zarobki zależą od operatywności, czyli ściągania długów. Mają procent od takich należności, generalnie jest to 10 proc. ściągniętego długu. Chociaż są widełki. Nie może to być kwota niższa niż 300 złotych (w uzasadnionych przypadkach 200 złotych) i maksymalnie 50 tys. zł. Jednak jeżeli dłużnik szybko odda należność, w ciągu miesiąca od ogłoszenia od wszczęcia egzekucji, to prowizja maleje do 3 proc.