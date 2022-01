Tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy. 25-latek miał już sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Dyżurny sanockiej komendy w niedzielę kilka minut po północy otrzymał informację, że na stację paliw w Besku przyjechał nietrzeźwy kierowca.

- Skierowani na miejsce policjanci zastali zgłaszającego, który wskazał im nietrzeźwego kierowcę. Mundurowi ustalili, że widział on, jak kierujący pojazdem marki Renault wjeżdża na teren stacji paliw, a następnie wchodzi do budynku po alkohol. O całej sytuacji powiadomił Policję, a do czasu przyjazdu patrolu zajął kierującego rozmową