Uczniowie Rockowej Szkoły Muzycznej z Rzeszowa nagrali teledysk

Rockowa Szkoła Muzyczna działa w Rzeszowie od 15 lat, oferując naukę gry na instrumentach takich jak: gitara, ukulele, pianino, perkusja czy skrzypce. W RSM znajduje się również klasa wokalu oraz propozycja dla najmłodszych, czyli zajęcia umuzykalniające "Rockowa sowa".

- Początkiem roku w ramach projektu „Rockowe granie na ekranie” został nakręcony pierwszy z serii teledysków, w którym udział wzięli uczniowie Rockowej Szkoły Muzycznej - opowiada Damian Zając, pomysłodawcą i twórcą projektu, a także prowadzący RSM.

- Pomysł teledysku powstał po to, by pokazać i uświadomić, jak zdolną mamy młodzież oraz, że radość z muzyki można czerpać niezależnie od wieku. Jest on również formą nobilitacji najzdolniejszych uczniów RSM oraz motywacją dla pozostałych. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że każda wyśpiewana i zagrana nuta jest samodzielnie wykonana przez naszych uczniów, którzy włożyli w przygotowanie dużo pracy i energii. Słuchając i oceniając, miejcie ten fakt na uwadze. Cieszymy się, że tak ważny dla nas projekt ujrzał światło dzienne, pokazując, że chcieć to móc oraz że obcowanie z muzyką i jej nauka nie musi być zamknięta w sztywnych ramach, a raczej rozwijać skrzydła i uzewnętrzniać to, co nam w duszach gra.