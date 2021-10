Uczniowie z Podkarpacia mogą oglądać sztukę o płk. Łukaszu Cieplińskim w sieci

Inicjatywa adresowana jest przede wszystkim do szkół z terenu województwa podkarpackiego odległych od Rzeszowa, dla których dojazd do teatru może być problemem. Zainteresowane szkoły mogą zwrócić się do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie o link do widowiska. W tej sprawie należy dzwonić pod nr tel. 17 86 06 054 lub pisać pod adresem [email protected]

Sztuka autorstwa Jarosława Jakubowskiego opowiada historię życia i tragicznej śmierci Łukasza Cieplińskiego – pułkownika Wojska Polskiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych, zabitego przez UB strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku. Ten przez lata wymazywany z kart historii bohater patriota, dziś jest symbolem niezmordowanej walki o wolność. Jego pamięć szczególnie czczona jest na Podkarpaciu – w regionie, w którym prowadził działalność bojową i konspiracyjną, dla którego się zasłużył.