Uniwersytet Rzeszowski wzbogacił się o nowoczesną aparaturę badawczą

Spektrometr wyposażony jest w linie laserowe o długościach fali 532nm i 785nm i system ultraszybkiego obrazowania 2D i 3D, bogaty zestaw obiektywów i akcesoriów. - Ponadto w oprogramowanie Particle Analysis do szybkiej, automatycznej identyfikacji cząstek, ich składu chemicznego, struktury, morfologii, rozkładu w próbce, co jest tak ważne w badaniach środowiskowych szczególnie mikroplastiku, pestycydów, WWA, dodatków do żywności, produktów farmaceutycznych, wykrywania zafałszowania żywności, leków, osadzonych układów koloidowych, materiałów śladowych, czy też może być wykorzystany w badaniach cytologicznych - przedstawia dr Maciej Ulita, dyrektor Biura Rektora, rzecznik prasowy UR.

Urządzenie ma też specjalny inkubator CO2, który pozwala na śledzenie procesów biochemicznych zachodzących w komórkach, tkankach takich jak np. wchłanianie składników odżywczych, antybiotyków, nanomateriałów czy badanie toksyczności, monitorowanie procesów biochemicznych w czasie rzeczywistym np. produkcji roślinnych metabolitów.