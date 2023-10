Uroczyste przekazanie grantów lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym w Brzysce k. Jasła [ZDJĘCIA, WIDEO]

Fundacja Enea realizuje obecnie trzy programy grantowe, cieszą się one dużym zainteresowaniem. Z dotacji mogą korzystać Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatyw „Szlakiem lokalnej historii” i „Lokalnie, aktywnie, sportowo” o wsparcie swoich działań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły, domy dziecka czy ośrodki pomocy społecznej. Do tej pory symboliczne czeki otrzymały już podmioty działające na rzecz mieszkańców wsi i małych miejscowości z województwa wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.