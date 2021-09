Ustawka kibiców w galerii handlowej w Jarosławiu. Cztery osoby odpowiedzą za pobicie

Przed godz. 20, w jednej z galerii na terenie Jarosławia, doszło do tzw. "ustawki". Policjanci, którzy przyjechali we wskazane miejsce, ustalili, że w pasażu galerii, doszło do szarpaniny pomiędzy kilkoma osobami.

- Pracownicy ochrony, aby zapobiec eskalacji konfliktu, rozdzieli awanturujących się. Trzech mężczyzn zostało przez ochronę wyprowadzonych na parking podziemny, gdzie znajdowały się ich pojazdy. Na poziomie parkingu dobiegła do nich grupa osób, tych samych, które przebywały w pasażu i zaatakowała prowadzonych przez ochronę mężczyzn. Doszło do bójki. Po wymianie ciosów atakujący uciekli. W czasie zajścia jeden z pracowników ochrony został kopnięty przez jednego z agresorów w nogę

- mówi asp. szt. Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.