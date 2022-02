Uwaga na fałszywe e-maile, rzekomo od "zespołu viaTOLL". Możemy stracić pieniądze z konta bankowego

- Takie e-maile to próby wyłudzenia danych do logowania i danych autoryzacyjnych do bankowości, a ich celem jest kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary - informuje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jak przypomina skarbówka, usługa viaTOLL funkcjonowała do końca września 2021 r. Wtedy zakończony został pobór płatności za przejazd drogami płatnymi za pośrednictwem viaTOLL. Obecnie obowiązujący system to eTOLL.

- Cyberprzestępcy za pośrednictwem fałszywej strony mogą przejąć dane logowania oraz dane autoryzacyjne do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta bankowego ofiary - ostrzega rzeszowska IAS.

Oszuści liczą, że kierowcy z przyzwyczajenia lub ciekawości sprawdzą, o co chodzi w sprawie przesłanej e-mailem.

W przypadku otrzymania podejrzanego maila, który dotyczy usługi viaTOLL, można przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] albo skontaktować się telefonicznie pod numerami: 800 101 101, + 48 22 521 10 10.