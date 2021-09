Uwaga! ZUS ostrzega seniorów przed oszustami. 14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

Przypominamy, że 14. emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. ZUS przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. To dodatkowe roczne świadczenie będzie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku ZUS otrzymał jednak niepokojące informację, że do jednej z klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS. Oferowała pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Próbowała również nakłonić emerytkę do podania danych osobowych.