Vademecum Kibica 3 ligi, gr. 4. Składy drużyn, terminarz, wywiady, sylwetki trenerów. „Stalówka”, „Siara” czy „Górale”

- Z tego co słyszę, to zbroi się mocno Stal Stalowa Wola. My mamy na początek bardzo ciężkiego rywala - Podhale Nowy Targ, do którego dołączyło sporo wartościowych piłkarzy i z pewnością będą chcieli namieszać. Czy ktoś jeszcze? Może Siarka Tarnobrzeg pozytywnie zaskoczy - mówi Krzysztof Pietluch, napastnik Wólczanki.

Podobnego zdania, co ten doświadczony gracz jest wielu, bo są do tego podstawy. Stal, choć straciła latem jednego ze swoich liderów Piotra Mrozińskiego, to sięgnęła też po kilku ogranych w 1 i 2 lidze piłkarzy, jak choćby Kamil Radulj, Mikołaj Smyłek, Jakub Persak czy Sławomir Duda. Wielką niewiadomą jest jednak osoba trenera Stali. Roland Thomas jest nie tylko bardzo młody, ale też ma nikłe doświadczenie trenerskie, a presja na awans w klubie jest spora.

Również solidne wzmocnienia poczyniło Podhale Nowy Targ, które po niezbyt udanym sezonie znów zamierza się włączyć do walki o awans. Podobnie jak Siarka Tarnobrzeg, której ambicje zdecydowanie są wyższe niż 3 liga. Do zespołu trafił m.in. ograny w 1 lidze Marcin Stefanik i solidny 3-ligowiec Marcel Tyl.