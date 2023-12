W Bieszczadach lekki mróz. GOPR ostrzega: szlaki oblodzone i śliskie

W sobotę rano w Ustrzykach Górnych termometry pokazują minus 2 st. C, w Cisnej minus 1 st. C. Z powodu całkowitego zachmurzenia widzialność ograniczona jest do 500 metrów.

W Bieszczadach nie ma zbyt dużo śniegu.

- To jest nierównomierna pokrywa, w dolinach od 20 do 45 cm, w wyższych partiach trochę większa, a w miejscach nawianych leży nawet półtora metra śniegu. Szlaki na południowych stokach mogą być oblodzone i śliskie. Mogą się przydać raki - przekazał Jerzy Godawski, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR.

Pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie zalecają wędrówek od Przełęczy pod Tarnicą w kierunku Przełęczy Goprowskiej i dalej w kierunku Krzemienia i Halicza z uwagi na zawiany szlak i nawis śnieżny od strony Szerokiego Wierchu. Tym, którzy zdecydują się wyjść na szlaki, przypominają o odpowiednim wyposażeniu, odzieży, obuwiu, raczkach lub rakietach śnieżnych, kijach, prowiancie, powerbanku i latarce.