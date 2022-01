W Bieszczadach powstał innowacyjny projekt ekoturystyki

- Turysta przyjeżdżający do Ustrzyk Dolnych samochodem spalinowym, będzie mógł go zostawić w „Central Car Parku” zlokalizowanym w centrum miasta i pobrać nieodpłatnie samochód elektryczny. Jednocześnie w specjalnie stworzonym „kreatorze pobytu” zaplanuje pobyt wybierając to, co go najbardziej interesuje. Dzięki specjalnemu algorytmowi zostanie zaplanowana trasa z uwzględnieniem sieci parkingów, gdzie będzie można naładować samochód i skorzystać z innych środków transportu: motocykli, rowerów, hulajnóg i pojazdów typu off – road. W trakcie przejazdu turysta z głośników usłyszy przewodnika, który opowie mu o miejscu, do którego zmierza – tłumaczy burmistrz Ustrzyk Dolnych.