W Godowej modernizowana jest obciążona przez ruch w Bieszczady droga wojewódzka

Marszałek Piotr Pilch odwiedził najbardziej niebezpieczne miejsca na drodze w Godowej razem z Piotrem Szopą, mieszkańcem tej miejscowości i radnym powiatu strzyżowskiego. Radny podkreślił, że przebudowa drogi ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Podziękował także marszałkowi za jego zaangażowanie i otwartość na potrzeby lokalnej społeczności.

Przebudowa drogi jest o tyle ważna, że wybierają ją kierowcy z całej Polski podróżujący autostradą A 4 jako skrót w Bieszczady.

Na zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców wskazywali w czwartek także sołtysi Godowej Andrzej Sieczkowski oraz Żyznowa Antoni Bożek. W Godowej konieczna jest także budowa chodników dla pieszych. Marszałek Pilch podkreślił, że w tej kwestii konieczna jest finansowa współpraca władz gminy z wojewódzkimi.

Droga jest modernizowana od skrzyżowania z drogą nr 988 w Strzyżowie do końca drogi nr 989 w Godowej. Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu dużych środków finansowych województwa podkarpackiego. Na budowę nowego mostu na potoku Dopływ z Podlasu wraz z poprawą jego koryta przeznaczono ok. 6, 9 mln zł, a na remont samej drogi ok. 7, 4 mln zł. Droga ma być przebudowana do końca września, a most ma być gotowy do listopada.