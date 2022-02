W górach są bardzo trudne warunki do wędrówek. Mogą schodzić lawiny!

Bieszczadzcy goprowcy informują o bardzo trudnych warunkach do uprawiania turystyki. Śniegu jest coraz więcej. - Bez rakiet śnieżnych lub skiturów nie ma co wybierać się na połoniny - przestrzegają.

Goprowcy ostrzegają, by przy tych warunkach uważać na siebie. Podają, że w Bieszczadach śniegu z dnia na dzień przybywa. - W tym momencie w górach temperatury są minusowe, około -2, -3 st. Celsjusza. Jeśli chodzi o pokrywę śniegu, w dolinach jest około pół metra, ale im wyżej tym jest go więcej, ok. 60 - 120 cm - mówi Łukasz Derwich, ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR. - W miejscach nawianych może go być nawet do 2 metrów.