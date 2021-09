W I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu ruszyła pierwsza na Podkarpaciu klasa celno-skarbowa [ZDJĘCIA]

- To jedna z dwóch szkół średnich w regionie, które przystąpiły do współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego w zakresie prawa podatkowego i celnego

- informuje IAS w Rzeszowie.

W programie, poza przedmiotami ogólnymi, są zajęcia z podstaw wiedzy celno-skarbowej. Obejmują przepisy regulujące funkcjonowanie KAS, ceremoniał, zajęcia z samoobrony i musztry oraz kulturę organizacji i etykę zawodową.

Zdobycie pracy w służbach granicznych i skarbowych to na Podkarpaciu, a szczególnie we wschodniej części, to wciąż marzenie wielu osób.