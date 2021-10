W Krośnie trwa budowa drużyny na sezon 2022. Cellfast Wilki rozmawiają i „dopinają” formację U-24, juniorów oraz obcokrajowców

- Trzon drużyny jest. W nim, to co najcenniejsze - dwójka mocnych krajowych seniorów - Tobiasz Musielak i Mateusz Szczepaniak, których na polskim rynku jest mało. Wiele klubów nie ma jeszcze ukształtowanej tej formacji, my już ją mamy. Jesteśmy z niej zadowoleni, ponieważ była to najmocniejsza para 1 ligi - komentuje Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu.

- Do tego dochodzi przebojowy Andrzej Lebiediew, który skradł serca krośnieńskich kibiców. Obecnie badamy rynek, przyglądamy się innym zawodnikom, rozmawiamy, przymierzamy się do okienka transferowego, które trwać będzie od 1 do 14 listopada. Kluby w tym czasie mają obowiązek podpisać kontrakty, ale nie mają obowiązku informowania o ich podpisaniu. Dopiero, kiedy dowiemy się, kto, gdzie będzie jeździł, a stanie się to pod koniec listopada, będziemy mogli określić siły poszczególnych ekip - dodaje.