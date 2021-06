W niedzielę przedterminowe wybory w Rzeszowie. Mieszkańcy wybierają nowego prezydenta

Oddać swój głos w niedzielę będzie można w lokalach wyborczych w godz. do 7 do 21.

- Wyborcy, którzy przybędą do lokalu wyborczego przed godz. 21, będą mieli możliwość oddania głosu - zapewnia Paulina Ślemp-Hejnowicz, dyrektor KBW Delegatura w Rzeszowie. - O godz. 21 wyznaczony członek obwodowej komisji wyborczej stanie na końcu kolejki tak, aby nikt już nie dochodził do niej.

W przedterminowych wyborach prezydenta miasta rzeszowianie będą mogli zagłosować w 100 obwodowych komisjach wyborczych.

Na liście kandydatów znajdą się (kolejność alfabetyczna):

Braun Grzegorz,

Fijołek Konrad,

Leniart Ewa,

Warchoł Marcin.

Trwa cisza wyborcza

Przypominamy, że w piątek o północy rozpoczęla się cisza wyborcza, podczas której nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie zachęcać do głosowania. Cisza trwa do niedzieli do zamknięcia lokali wyborczych. Za jej naruszenie grożą kary finansowe.

Głosowanie tylko w maseczce

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, każda osoba wchodząca do lokalu wyborczego jest zobowiązana do zakrycia nosa i ust maseczką. Uchylić możemy ją tylko na chwilę, aby członek komisji mógł potwierdzić naszą tożsamość podczas wydawania karty do głosowania.