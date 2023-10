W piątek i sobotę w Rzeszowie międzynarodowe zawody robotów XChallenge! [ZDJĘCIA]

Do Rzeszowa powracają największe w Polsce międzynarodowe zawody robotów XChallenge! Wydarzenie, na ktore zapraszają Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Rzeszowska Grupa IT oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, odbędzie się w dniach 13-14 października w hali Podpromie. Wstęp wolny.

Pierwszego dnia zaplanowano zawody Task Hunters – skierowane do uczniów szkół średnich z całej Polski. Maksymalnie 10 osobowe zespoły wraz z opiekunami zmierzą się w walce o miano najlepszych robotyków. Na specjalnie przygotowanej arenie zawodnicy będą musieli wykonać szereg zadań zdalnie sterując swój opracowany przed zawodami pojazd o wymiarach 50 x 50 x 100 cm. Task Hunters to nie tylko jazda po arenie. Na uczestników czekają także prezentacje projektów przed jury, którzy ocenią m.in. konstrukcje oraz przygotowanie do zespołów zawodów.

Drugiego dnia (sobota, 14 października) przewidziano dwa duże wydarzenia w kategorii otwartej – zawody Smash Bots i ROBO~motion. Kategoria otwarta oznacza, że każdy, niezależnie od wieku może startować w tych zawodach. Smash Botsy to jedyne takie wydarzenie w Polsce – masywne roboty o wymiarach 40 x 40 x 100 cm oraz wadze do 25 kg walczą ze sobą na specjalnie zaprojektowanej arenie mogącej wytrzymać każde uderzenie. Zdalnie sterowane roboty wyposażone w niezwykłe uzbrojenie toczą pojedynki podczas 3 minutowej rundy 1:1. W tym roku dodajemy specjalne „przeszkadzajki”, które mogą znacznie wpłynąć na przebieg walki. Piły, ostrza, młoty – to jedne z elementów, które na pewno spotkacie w konstrukcjach naszych zawodników. Tegoroczną nowością jest konkurencja Smash Bots Mini dla uczestników szukających mniejszych wrażeń. Roboty mogą ważyć maksymalnie 454g.

Z kolei ROBO~motion, to 15 konkurencji podzielonych na 6 kategorii, podczas których uczestnicy prezentują swoje umiejętności z zakresu elektroniki i programowania poprzez własne autonomiczne roboty mobilne gotowe sprostać ogromnym wyzwaniom. Przygotowane przez organizatorów tory są wyjątkowo wymagające, szczególnie opracowane przez nich trasy do line followerów. Największym, niezdobytym do tej pory złotym gralem ROBO~motion pozostaje wciąż konkurencja Line Follower Turbo Enhanced. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku zawodnikom uda się przejechać niezmienioną trasę i zdobyć specjalne trofeum. Poza kategorią Line Follower dostępne są w tym roku takie kategorie jak Sumo, LEGO Tug of War, Cebula House czy Freestyle.

II edycji XChallenge towarzyszyć będzie festiwal nowych technologii. Będą dedykowana strefa VR, symulatory szybowców oraz lotów kosmicznych. To nie wszystko, na miejscu czekać będzie także specjalny symulator F35! Zaplanowano także zawody w specjalnej grze.

Więcej informacji na https://xchallenge.pl

Polski Chat GPT Politechnika Wrocławska