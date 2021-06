W poniedziałek 14 czerwca "tylko" 140 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Na Podkarpaciu 2 przypadki

NOWE Szlak kajakowy na Wisłoku liczy już 27 kilometrów. Nowa przystań kajakowa we Frysztaku [ZDJĘCIA]

Nowości na kajakowym szlaku rzeki Wisłok: został wydłużony do Strzyżowa, a we Frysztaku, w okolicy mostu do Kobyla, powstała przystań.