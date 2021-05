W Przemyślu kręcono film "Śubuk". Zobacz zdjęcia z planu [GALERIA] Łukasz Solski

W piątek (7 maja) wieczorem w Przemyślu kończą się zdjęcia do filmu „Śubuk” w reżyserii Jacka Lusińskiego. To najnowsze dzieło producentów „Carte Blanche", „Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara „Bożego Ciała". Dramat powstawał od października ubiegłego roku. Kręcony był głównie w Przemyślu i Warszawie. Premiera zaplanowana jest w 2022 r. Film jest inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historią młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. W obsadzie m.in. Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna i Małgorzata Gorol.