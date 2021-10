W Rzeszowie jest mnóstwo starych, drewnianych domów. Zobaczcie jak wyglądają. Nie trzeba jechać poza Rzeszów, żeby zobaczyć skansen [FOTO] Marcin Piecyk

Rzeszów jest nowoczesnym miastem i co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Ale poza przeszklonymi wieżowcami są w stolicy Podkarpacia jeszcze takie miejsca, które nie zmieniły się prawdopodobnie od kilkudziesięciu lat. Przykładem może być kilka ulic na os. Staromieście, czy ul. Ustrzycka i Dębicka na os. Przybyszówka. Od jakiegoś czasu lubimy udać się w tamte tereny i zrobić kilka zdjęć starych, drewnianych domów. Zobaczcie, co do tej pory udało nam się sfotografować.