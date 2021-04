W sobotę Cellfast Wilki zmierzą się na wyjeździe z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski. Kto wygra ten mecz? Eksperci mają faworyta

Maślanka: Krośnianie są teraz zdecydowanie mocniejsi i ich akcje idą w górę. Tobiasz Musielak i Vaclav Milik powinni wiele dać w pierwszej lidze. Ostrowianie pojadą jednak u siebie, mają zdecydowanie lepszych juniorów i uważam, że to wykorzystają. Typuję wynik 51:39.

Komarnicki: Gospodarze mają zdecydowanie lepszych juniorów i to powinno zdecydować. W formacji seniorskiej potencjał jest podobny, bo goście dokonali ostatnio wzmocnień. Mecz mają jednak na wyjeździe i dlatego będzie bardzo trudno. Typuję wynik 50:40.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Abramczyk Polonia Bydgoszcz Władysław Komarnicki: Gdyby goście jechali w pełnym składzie, to postawiłbym remis. Abramczyk Polonia bardzo dobrze wypadła na inaugurację z Unią Tarnów. Zespół ma ogromny potencjał. Jestem przekonany, że niebawem poprawi się Grzegorz Zengota, który ma jeszcze problemy. Polonia jest jednak dobrze prowadzona i sobie poradzi. Wielką robotę w tym klubie robią Tomasz Gollob i Jerzy Kanclerz. Niestety, stracili Adriana Gałę i to potężne osłabienie. W tej sytuacji stawiam na wygraną gospodarzy. Typuję wynik 50:40.

Orzeł Łódź – ROW Rybnik Komarnicki: To będzie bardzo ciekawe spotkanie. Ambitni łodzianie na pewno się postawią i będzie blisko remisu. Myślę nawet, że taki wynik jest możliwy. Typuję wynik 45:45.

Marian Maślanka: Szkoda kontuzji Adriana Gały, bo to byłoby niesłychanie zacięte spotkanie. Jego brak to duży cios dla Abramczyk Polonii. Wydaje mi się, że będą mieć kłopot z nawiązaniem walki. Typuję wynik 54:36.



Unia Tarnów – Aforti Start Gniezno

Komarnicki: Tarnowianie mają nóż na gardle, bo jeszcze nie wygrali. Jeśli nie zrobią tego teraz, to nie mam pojęcia kiedy. Typuję wynik 50:40.

Maślanka: Tarnowianie muszą wygrać pierwszy mecz i mają na to szanse, bo jadą z zespołem, dla którego to pierwsze spotkanie. Goście nie są zaprawieni w bojach i Unia powinna to wykorzystać. Typuję wynik 47:43.