W sobotę przez Rzeszów przejedzie "Masa Krytyczna". Będą utrudnienia na drogach

Zabezpieczeniem przejazdu rowerzystów zajmą się policjanci rzeszowskiej drogówki. Mundurowi informują, że na trasie wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu . Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

W imprezie może wziąć udział od 150 do 300 rowerzystów, tak przewidują organizatorzy wydarzenia.

Czym jest Masa Krytyczna?

To nieformalny ruch rowerzystów, polegający na manifestowaniu obecności oraz domaganiu się uznania swoich praw. Masa krytyczna wyróżnia się formą, która polega na przejeździe maksymalnie licznej grupy rowerzystów przez miasto pod hasłem "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem". Celem masy krytycznej jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz władz na problemy rowerzystów - brak tolerancji ze strony kierowców innych pojazdów oraz brak infrastruktury rowerowej (ścieżek rowerowych).