W szpitalu w Przemyślu otwarto zmodernizowane oddziały dla dzieci [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Zarówno Urząd Marszałkowski, jak i dyrekcja szpitala przyzwyczaili nas do tego, że co roku jakąś część szpitala oddajemy i wyglądają one okazale. Jednym z czynników do funkcjonowania takiej trudnej jednostki jest kadra i ona jest w moim odczuciu najważniejsza. Tę kadrę szpital w Przemyślu ma - oddanych ludzi zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Żeby warunki dla pacjentów i dla kadry były właściwe, trzeba je stworzyć. Tą inwestycją takie warunki stworzono - dodał Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.