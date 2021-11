W tych województwach był największy przyrost zgonów w ciągu ostatnich 12 miesięcy [RANKING]

Korzystając z danych Rejestru Stanu Cywilnego, przygotowaliśmy zestawienie liczby zgonów we wszystkich województwach polskich, w okresie od listopada 2020 r. do końca października 2021 r. i porównaliśmy to takiego samego odcinka czasu, od listopada 2019 r. do końca października 2020 roku.

W całej Polsce liczba zgonów, z różnych przyczyn, wzrosła aż o 23 proc.