W Ubieszynie dostawcze renault ścięło latarnię i uderzyło w ogrodzenie [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Do wypadku doszło w sobotę po godz. 7 w miejscowości Ubieszyn w powiecie przeworskim. 18-letni kierujący dostawczym samochodem marki Renault zjechał z drogi, ściął latarnię i uderzył w ogrodzenie posesji. Pogotowie ratunkowe przebadało młodego mężczyznę, odmówił on transportu do szpitala. 18-latek nie posiada prawa jazdy.