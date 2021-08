W Wacławicach 67-letni mężczyzna wpadł do 3-metrowego wykopu. Pomimo podjętej reanimacji, zmarł mtr/kwp

Policjanci i prokurator wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w wczoraj w miejscowości Wacławice (gmina Orły). Jak informuje Podkarpacka Policja, 67-letni mężczyzna wpadł do 3 metrowego wykopu. Pomimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.