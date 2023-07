W Wańkowej już we wrześniu zjedziesz z najdłuższej w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej tyrolki

Dla kogo to będzie atrakcja?

Ciekawostka: na jednej linie będzie można lecieć siedząc, a na drugiej możemy lecieć w pozycji horyzontalnej, głową w dół i poczuć się jak ptak. Na pewno miłośnicy adrenaliny i mocnych wrażeń wybiorą opcję nr 2.

Podpytujemy, ile potrwa taka przejażdżka. - Będziemy się starali dostosować prędkość tak, by nie pobijać rekordów szybkości, tylko raczej chcemy korzystającym z tyrolki dać czas na doznania. Zależy nam na tym, by podczas przelotu można było nacieszyć się tym, że jest się przez chwilę w powietrzu, a nie na tym, by gość w ciężkim szoku wylądował na dolnej stacji, porozglądał się i zastanawiał, co się z nim stało.