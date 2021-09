W weekend rusza sezon siatkarski. Na początek Tauron Liga, 1 liga kobiet i 2 mężczyzn

O starcie Tauron Ligi pisaliśmy już wielokrotnie. W cieniu rozgrywek ekstraklasy wystartuje też 1 liga kobiet, w której podobnie jak przed rokiem zobaczymy, aż trzy zespoły z naszego regionu: ITA Tools Stal Mielec, San-Pajda Jarosław i Karpaty Krosno.

Na inaugurację odbędą się mecze w Mielcu i Jarosławiu, gdzie przyjadą dwaj beniaminkowie odpowiednio Wieżyca Stężyca i BAS Białystok. „Karpatki” rozpoczną sezon tydzień później meczem u siebie z Grupą Azoty Tarnów, gdyż ich mecz pierwszej kolejki z SMS-em Szczyrk został przełożony. To spotkanie przełożono na 29 października.

W całej „podkarpackiej trójcy” doszło przed obecnym sezonem do wielu zmian. W Stali zobaczymy nowego trenera. To Przemysław Michalczyk, były świetny siatkarz, który w ostatnim sezonie był w sztabie szkoleniowym San-Pajdy Jarosław. Będzie on miał do dyspozycji aż sześć nowych siatkarek, a cztery z nich mają doświadczenie z parkietów ekstraklasy. Są to: Katarzyna Urbanowicz, Adrianna Muszyńska (obie Joker Świecie) oraz Karolina Pancewicz (Volley Wrocław) i Sandra Szczygioł, która ostatnio grała w Tunezji. Z Mielca odeszło też sporo siatkarek, które dużo znaczyły w zespole z poprzedniego sezonu m.in. Maja Pelczarska, Kinga Hatala, Katarzyna Żabińska i kapitan Hanna Łukasiewicz.