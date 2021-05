W WSPiA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej letnia sesja egzaminacyjna będzie zdalna

Zdawanie materiału z semestru letniego potrwa na studiach stacjonarnych do 9 lipca a na studiach niestacjonarnych do 18 lipca.

- Jak co semestr w WSPiA sesja egzaminacyjna nie ma wyraźnie zaznaczonego początku. Egzaminy organizowane są na bieżąco, do dwóch tygodni po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu

Studenci WSPiA dostaną testy on-line

- Studenci WSPiA przed każdym egzaminem otrzymują link do testu, z informacją o czasie na ich rozwiązanie. Link przesyłany jest na pocztę studenta. Prowadzący przygotowują egzaminy składające się z pytań jednokrotnego. Egzaminy dla studentów studiów stacjonarnych organizowane są od poniedziałku do piątku z zachowaniem regulaminowego odstępu czasowego. Studenci studiów niestacjonarnych zdają egzaminy w soboty i niedziele. W wyjątkowych sytuacjach testy mogą być organizowane w piątki, w godzinach popołudniowych

- tłumaczy rzecznik.

Dodaje, że co bardzo ważne - zgodnie z regulaminem studiów - student może podchodzić do egzaminu/zaliczenia 3 razy – tak jak podczas tradycyjnej sesji. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej student ma możliwość jednokrotnego podejścia do poprawienia uzyskanej oceny na wyższą.