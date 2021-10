Wandale zniszczyli pięć wiat przystankowych w Gminie Ropczyce

Nie ulega wątpliwości, że sprawcy tych zniszczeń działają celowo i z premedytacją. Do tej pory zdemolowane zostały przystanki autobusowe w Brzezówce i Lubzinie oraz na osiedlu Czekaj.

Koszt naprawy jednej z takich wiat to około 3 tysiące złotych. W sumie daje to na dzień dzisiejszy kwotę 15 tysięcy. Jeśli sprawca nie zostanie zatrzymany, zapłacą za to podatnicy