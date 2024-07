Weekend na drogach w powiecie rzeszowskim. 9 osób rannych!

57-letni kierujący volkswagenem new beetle, jadąc drogą gminną w kierunku Zarzecza, na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu

W trakcie minionego weekendu policjanci rzeszowskiej komendy odnotowali 8 wypadków, w których rannych zostało 9 osób. Stróże prawa ujawnili także 2 kierujących, którzy zdecydowali się na kierowanie pojazdem, mimo wcześniej wypitego alkoholu.

Do pierwszego z wypadków doszło w piątek, po godz. 10.30, w Sokołowie Małopolskim. 62-letni kierujący motocyklem marki Suzuki, jadąc ulicą Krakowską, dojeżdżając do ronda stracił panowanie nad jednośladem. Najechał na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu, gdzie uderzył w znak i upadł na jezdnię. Na miejscu wypadku lądował helikopter LPR, który przetransportowany rannego 62-latka do szpitala. Wieczorem w piątek - o godz. 20.30 - na ul. Krzyżanowskiego w Rzeszowie 54-letni kierujący peugeotem, jadąc w kierunku al. Powstańców Warszawy, na oznakowanym przejściu dla pieszych zderzył się z kierującym rowerem. 14-letni cyklista doznał obrażeń ciała i karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Do sześciu kolejnych zdarzeń doszło w niedzielę. Po północy, na ul. św. Jana z Dukli 22-letnia kierująca toyotą, w trakcie ruszania nie upewniła się, czy pasażerowie wsiedli do pojazdu. W rezultacie, 79-letnia pasażerka wypadła z pojazdu i doznała obrażeń wymagających hospitalizacji.

O godz. 3.30 na ul. Litewskiej 28-letni kierujący bmw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu skodą. Na skutek zdarzenia 21-letni kierujący skodą został ranny i trafił do szpitala.

Przed godz. 8 w Lubeni, 57-letni kierujący volkswagenem new beetle - jadąc drogą gminną w kierunku Zarzecza - na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń ciała i karetką pogotowia został przewieziony do szpitala.

Po godz. 11, w Zabratówce, kierujący traktorem, podczas prac rolnych, wjeżdżając na strome wzniesienie z nieustalonych przyczyn doprowadził do stoczenia i wywrócenia się traktora. 69-latek karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Tego samego dnia w Hyżnem, 41-letni uczestnik rajdu rowerowego - jadąc drogą gminną z Błażowej do Dylągówki - na łuku drogi stracił panowanie nad jednośladem, zjechał z jezdni do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło o godz. 15.40.

Niemal w tym samym czasie, o godz. 15.45, na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ, 33-letni kierujący oplem, jadąc lewym pasem ruchu, zjechał na prawy pas i najechał na tył pojazdu poprzedzającego nissan. Siłą odrzutu, nissan został przemieszczony na pojazd służby drogowej. W wyniku zdarzenia 46-letni kierujący nissanem oraz jego 46-letnia pasażerka doznali obrażeń i zostali przewiezieni do szpitala.

Policjanci ustalili, że wszyscy uczestnicy tych zdarzeń byli trzeźwi.

Odpowiedzą za jazdę na podwójnym gazie

Nietrzeźwa okazała się być kierująca renaultem, którą w piątek w Boguchwale, o godz. 6.30, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej. 59-latka miała 2 promile alkoholu w organizmie. Godzinę później, w Rzeszowie - na ul. Myśliwskiej - stróże prawa zatrzymali kolejną nietrzeźwą kierującą. 31-latka jadąca alfą romeo "wydmuchała" prawie 0,60 promila alkoholu. Obie kobiety straciły już prawo jazdy. W najbliższym czasie usłyszą zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Wideo Policja z Kenii kontra gangi terroryzujące Haiti

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!