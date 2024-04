Weronika Centka, środkowa rzeszowskich Rysic: Chcemy zagrać w Bielsku-Białej swoją siatkówkę. To co najlepiej potrafimy

To będzie podróż po pierwsze zwycięstwo?...- pytamy Weronikę Centkę, środkową rzeszowskiej drużyny.

Nie obiecuję, ale mam nadzieję, że tak. Nie myślimy, że jest to trudny przeciwnik, czy nie, ponieważ jest to już taki etap rozgrywek, że musimy zagrać swoją siatkówkę. Nie zastanawiamy się, kto jest po drugiej stronie siatki. Po prostu, musimy zagrać to, co najlepiej potrafimy. W rundzie zasadniczej u nas i w Bielsku wcale łatwo nie było. Mam nadzieję, liczę, że ta rywalizacja przeciwko drużynie z Bielska będzie tak samo bardzo owocna i bardzo przyjemna dla kibiców, jak to było w naszych wcześniejszych spotkaniach i dla nas zwycięska.

Może to i dobrze, że pierwszy mecz odbędzie się w Bielsku - Białej, bo przy pomyślnym początku rywalizacji, w piątek na Podpromiu, przy dopingu swoich kibiców, możecie cieszyć się z awansu do wielkiego finału Tauron Ligi?...

Też tak to sobie tłumaczymy. Jak już powiedziałam, to jest taki etap walki, że w ogóle nie myślimy, gdzie gramy najpierw, bo musimy się skupić na sobie, na analizie przeciwnika, ale faktycznie fajnie byłoby postawić kropkę nad „i” u nas, przy naszych kibicach i razem świętować awans. Mam nadzieję, że ten wtorkowy mecz będzie dla nas szybki i przyjemny, choć może bardziej przyjemny niż szybki, ale przede wszystkim dla nas zwycięski.