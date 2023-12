Wielka kolejka do odprawy ciężarówek w Medyce. Przez m.in. protesty przewoźników i rolników kierowcy czekają ponad 100 godzin

Jak przekazała PAP asp. Joanna Golisz z policji w Przemyślu, w kolejce przed Medyką tylko na terenie powiatu przemyskiego jest ok. 570 tirów. Kolejka do tego przejścia ciągnie się przez pow. jarosławski i sięga pow. przeworskiego. Ciężarówki stoją w grupach po kilka-kilkanaście, a między oczekującymi zachowane są odległości.

Asp. sztab. Anna Długosz z policji w Jarosławiu poinformowała, że do przejścia granicznego w Korczowej, w powiecie jarosławskim do odprawy zapisanych jest 560 ciężarówek. Samochody czekają m.in. na autostradowych MOP-ach w Hruszowicach - 260 tirów, Młynach - 150 oraz na dk 94, gdzie w 4-kilometrowej kolejce na poboczach czeka 220 pojazdów. Natomiast w kolejce do przejścia w Medyce czeka 220 ciężarówek, sznur tirów ma 24 km, kończy się w powiecie jarosławskim.