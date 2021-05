Wielka rodzinna awantura w zakładzie drzewnym w Czudcu. W akcji 60 ochroniarzy i 44 policjantów Kinga Dereniowska

Łukasz Solski

Mamy nowe informacje o potężnej awanturze, do której doszło we czwartek w zakładzie drzewnym w Czudcu. Na miejscu pojawiło się w sumie 60 ochroniarzy wezwanych przez strony konfliktu, a do opanowania sytuacji wysłano 44 policjantów. W trakcie ich interwencji, jeden z ochroniarzy użył miotacza gazu wobec funkcjonariuszy. Został zabrany na strzyżowską komendę.