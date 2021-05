Wielka Sobota w Kościele Wschodnim. Zobacz poświęcenie pokarmów w soborze archikatedralnym w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Przepiękna Sarah Kohan zostawiła Javiera Hernandeza. To koniec jej małżeństwa z "Chicharito"? [ZDJĘCIA]

Sarah Kohan zyskała sławę publikując zdjęcia z podróży, nie zawsze w ubraniu, na Instagramie. Właśnie tam australijska prawniczka i modelka "poinformowała" o tym, że rozstała się z napastnikiem Los Angeles Galaxy (a wcześniej m.in. Realu Madryt i Manchesteru United) Javierem Hernandezem. Kohan, która urodziła Meksykaninowi dwójkę dzieci, przestała go obserwować i usunęła wiele ich wspólnych zdjęć. Wydawało się, że para do siebie wróci, "Chicharito" widywano jednak z innymi kobietami, na co Kohan nie zareagowała ze zrozumieniem. Zobacz, czego może żałować Meksykanin! [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i]