Wielkie emocje w Rzeszowie. Czy Asseco Resovia zatrzyma dziś mocną Wartę Zawiercie? Pierwszy taki protest kibiców Stali Nysa

Sporo emocji i spekulacji towarzyszy sobotniemu starciu na Podpromiu. Asseco Resovia plasuje się trzy miejsca niżej stratąc pięć punktów do Warty. Eksperci więcej szans na wygraną dają gościom, ale wracający do sportowej równowagi resoviacy na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Jeżeli zagrają w najmocniejszym składzie i pokażą się jako drużyna, to wcale nie stoją na straconej pozycji.

Michał Żurek, kapitan Jurajskich Rycerzy, w przeszłości zawodnik rzeszowskiej drużyny tak mówi o spotkaniu z Resovią: - Jest to bardzo ważny mecz dla nas i dla nich. Jeden z cyklu ciężkich meczów. Motywacja jest wysoka, ale nie określałbym jej jako niesamowitej. Będzie to zwykły, dobry mecz ligowy. Transmisja w Polsacie Sport. Święto siatkówki, obyśmy zagrali kolejny fajny mecz - powiedział Michał Żurek.

Resovia, po zwycięstwie 3:0 w Suwałkach też chce kontynuować dobrą grę. Co z tych chęci obu rywali wyniknie przekonany się dziś przed godziną 17. Rzeszowianie liczą na mocne wsparcie ze strony swoich fanów. Będzie to dziewiąte spotkanie w lidze Resovii i Warty; dotychczasowy bilans jest korzystny dla drużyny znad Wisłoka, która wygrała 5 z nich a 3 przegrała. Dziś jednak zmierzą się zupełnie inne drużyny.