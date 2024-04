Wisłoka Dębica gra derby z Sokołem Sieniawa. Siarka prawie 300 km od Tarnobrzegu. Karpaty na Lubelszczyźnie

podkreśla Bartosz Zołotar, coach Wisłoki.

Największe rachunki do wyrównania ma KS Wiązownica, który w jesiennym starciu z Czarnymi Połaniec zdobył gola, by stracić ich aż pół tuzina. Nasz team jest 5 oczek nad kreską, ale musi punktować, bo ma za plecami Podhale i Orlęta, które wiosną urosły w siłę. Jeśli KS postawi na swoim (gra już w piątek), pierwszej wygranej po powrocie do klubu doczeka trener Walerij Sokolenko.