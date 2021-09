Wkrótce w Przemyślu ubędzie miejsc parkingowych. "Może urzędnicy dadzą przykład i będą parkować nieco dalej" - proponuje Czytelnik Norbert Ziętal

Niewielki parking w Rynku wkrótce zostanie zlikwidowany. Norbert Ziętal

Niebawem rozpocznie się przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta. Po remoncie zlikwidowany zostanie parking na ok. 20 samochodów. Co mają zrobić mieszkający tam ludzie? Padają różne pomysły, w tym, aby to urzędnicy parkowali nieco dalej.