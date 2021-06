Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski odpadnięciu z Euro 2020: Jeśli tracimy trzy bramki w meczu, który powinniśmy wygrać, to...

- Pech był, ale nie lubię się nim usprawiedliwiać. Jeśli tracimy trzy bramki w spotkaniu, które powinniśmy wygrać, to coś nie funkcjonowało najlepiej – przyznawał bramkarz naszej reprezentacji. - Tym razem w ataku pozycyjnym nie wyglądało to najgorzej, bo kreowaliśmy sytuacje, jednak gra defensywna pozostawiła wiele do życzenia. Szwedzi zbyt łatwo dochodzili do sytuacji, było kilka bramek, których można było uniknąć