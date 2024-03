Wracają koszykarze Myszynianka Domelo Sokoła Łańcut, teraz każdy mecz jest ważny

Pytanie natomiast czy zagra Tyler Cheese, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję. W pucharowej przerwie wrócił do treningów, ale czy to również oznacza powrót do rywalizacji meczowej? Przekonamy się pewnie o tym tuż przed meczem.

Po trzytygodniowej przerwie Sokół wraca do rywalizacji ligowej, ale niestety znowu nie w pełnym składzie. Z powodu kontuzji odniesionej na treningu ze Spójnią nie zagra Artur Łabinowicz, co oczywiście jest sporą stratą, bo w ostatnich meczach jego wejścia dużo dawały sokołom.

Zakładając jednak, że Cheese by wystąpił, to trener Marek Łukomski będzie musiał zdecydować, którego z zawodników zagranicznych będzie musiał poinformować, że w sobotnim spotkaniu nie zagra. Trzeba bowiem pamiętać, że w kadrze Sokoła jest o jeden zawodnik zagraniczny za dużo i, jeśli wszyscy będą zdrowi, to zawsze będą takie dylematy. Jeśli Cheese byłby do dyspozycji trenera, to chyba „odpoczywałby” Delano Spencer, który od momentu powrotu do Sokoła raczej nie zachwyca.