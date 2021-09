Wspaniały koncert finałowy Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Carter Johnson to absolwent Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w pianistyce i pedagogice fortepianowej. Naukę kontynuował w Julliard School of Music w Nowym Yorku, gdzie obecnie kończy studia magisterskie i już planuje kontynuację nauki na Uniwersytecie Yale w New Heaven. Jest także absolwentem studiów aktorskich w Trinity College w Londynie.

Książek Piano Duo to zespół, który powstał w 2012 roku. Agnieszka Zahaczewska-Książek ukończyła Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Krzysztof Książek jest zaś adeptem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Drugą nagrodę w kategorii pianistycznej zdobył Ivan Shemchuk, reprezentant Ukrainy, laureat I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w 2019 roku, w zespołach kameralnych zaś warszawski kwintet dęty Kwintofonia. Laureatami III nagrody zostali: pianista Michał Karol Szymanowski oraz duet skrzypcowo-fortepianowy Aleksandra Kuls i Marcin Koziak.