Wynalazcy z Podkarpacia rejestrują więcej patentów, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu. Pomocne są granty PCI

138 patentów

W 2023 r. na Podkarpaciu do UPRP zgłoszono 228 wynalazków. Najwięcej, bo ponad połowę zgłosiły jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze i szkoły wyższe - łącznie 112 wynalazków, wynika z informacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Jednak w podkarpackich firmach też pracują tęgie głowy, bo to specjaliści zatrudnieni w podmiotach gospodarczych zgłosili w sumie 96 wynalazków, a osoby fizyczne 20 wynalazków. Urząd Patentowy RP te pomysły ocenił i udzielił 138 patentów.

Podkarpacie na 4. i 5. miejscu

Czy to dużo? W przeliczeniu na 1 mln mieszkańców na Podkarpaciu zgłoszono 109,8 wynalazków, co daje nam dobre 5. miejsce wśród województw RP. Wskaźnik udzielonych patentów na 1 mln mieszkańców wynosi 66,5 i daje nam lepsze, bo 4. miejsce w kraju. W 2023 r. w porównaniu z 2013 r. liczba zgłoszonych z Podkarpacia wynalazków wzrosła o 115, a udzielonych patentów o 60. Pod względem liczby zgłoszonych patentów w 2023 r. Podkarpacie znalazło się na 8. miejscu wśród województw.

Wzrost konkurencyjności w kraju i zagranicą

- Liczba zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów to wskaźniki innowacyjności naszego regionu. Świadczą one o aktywności badawczo-rozwojowej uczelni wyższych i firm z Podkarpacia, a także przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku - wyjaśnia Timea Sulenta Pluta, dyrektor programowy Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie. - Zatem wzrost liczby wynalazków i patentów wskazuje na potencjał gospodarczy i bardzo silne zaangażowanie województwa we wspieranie innowacji i tworzenie środowiska sprzyjającego do ich rozwoju.