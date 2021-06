Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Makowej w powiecie przemyskim. Kierujący pojazdem typu dźwig, jadąc w kierunku Arłamowa, w trakcie mijania się z innym pojazdem zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Dźwig przewrócił się na prawy bok. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl i OSP Fredropol.