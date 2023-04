Wypadek na DK 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Ranna została kobieta [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze krajowej nr 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Kierujący renault, 81-latek z powiatu przemyskiego włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej volvo w kierunku miasta. W wyniku zderzenia niegroźnych obrażeń ciała doznała 53-letnia kobieta z volvo. Pogotowie ratunkowe zabrało przemyślankę do szpitala na badania. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.