Wypadek w Buszkowiczkach. Ford Mustang GT roztrzaskany na drodze pod Przemyślem. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do wypadku w Buszkowiczkach pod Przemyślem doszło w piątek po godz. 22. Kierujący Fordem Mustangiem GT na rzeszowskich numerach rejestracyjnych, jadąc w kierunku Bolestraszyc, zjechał do rowu po przeciwnej stronie drogi i uderzył w betonowy przepust. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kierującego i pasażera. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.