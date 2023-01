Wypadek w Osobnicy w powiecie jasielskim. Citroen uderzył w przepust, ranna została kobieta [ZDJĘCIA]

W poniedziałek około godziny 6 służby ratunkowe zostały skierowane do miejscowości Osobnica w powiecie jasielskim, gdzie według zgłoszenia doszło do wypadku. Mundurowi ustalili wstępnie okoliczności zdarzenia. Wynika z nich, że kierująca osobowym citroenem, jadąc drogą powiatową w kierunku Trzcinicy, najprawdopodobniej na śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad samochodem i zjechała z jezdni do przydrożnego rowu. Kierowany przez nią pojazd uderzył w betonowy przepust i przewrócił się na bok.

W wypadku ucierpiała kierująca samochodem 53-latka. Kobieta z obrażeniami została przetransportowana do jasielskiego szpitala.