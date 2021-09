Wypadek w Ruszelczycach. Audi A3 wypadło z drogi na zakręcie. Pogotowie zabrało kierowcę do szpitala [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze wojewódzkiej nr 884 w Ruszelczycach w powiecie przemyskim. Kierujący audi A3, jadąc w kierunku Przemyśla, nie dostosował prędkości do panujących warunków, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu po przeciwnej stronie drogi. Samochód odbił się i zatrzymał częściowo na drodze kilkanaście metrów dalej. Pogotowie ratunkowe zabrało kierowcę do szpitala.