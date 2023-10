Wypadek w Trzcinicy na DK28 z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba jest poszkodowana [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Trzyna

We wtorek, około godz. 6:35 w Trzcinicy (gm. Jasło) doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Z informacji przesłanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że ranna została jedna osoba. Utrudnienia na DK28 (Jasło - Skołyszyn) mogą potrwać ok. 3 godzin.