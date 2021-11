Wypadek w Witoszyńcach koło Przemyśla. 36-letni kierowca audi zjechał z drogi i wpadł do potoku [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 17:30. Kierujący audi jechał z miejscowości Witoszyńce w kierunku Kniażyc. 36-latek nie dostosował prędkości do warunków, na łuku w prawo wypadł z drogi i spadł ze skary do potoku. Z pomocą kierowcy ruszyli świadkowie oraz strażacy z PSP Przemyśl, OSP Witoszyńce i OSP Fredropol. Pogotowie ratunkowe zabrało rannego do szpitala - był przytomny. Policjanci ustalają okoliczności tego wypadku.